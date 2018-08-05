На Буковине произошло масштабное ДТП: один человек погиб, семеро пострадавших (4 фото) (9)

ТСН.ua 2018.08.05 23:43

В воскресенье, 5 августа, в Черновицкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погиб один человек и еще семеро получили травмы. Об этом сообщает полиция Буковины. Авария произошла около 16.00 вблизи села Недобоевцы Хотинского района. Двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль "Opel" по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу, задел микроавтобус "Ford Transit"