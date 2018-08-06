В Днепре мужчина бегал по городу с гранатой, которую ему насильно вручил друг из АТО (47)

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- В Днепре мужчина дал другу гранату, выдернул чеку и убежал : Корреспондент.net 13:17
- Петросян разводится: карты Таро предрекли победителя тяжбы : Обозреватель 13:17
- В Днепре наградили полицейского, который 40 минут предохранял гранату без чеки от взрыва : NewsMir.info 13:16
- В Днепре наградят полицейского, который предотвратил взрыв гранаты (Фото) : Наше Місто Дніпро 13:15
- В Днепре наградили полицейского, который 40 минут предохранял гранату без чеки от взрыва : Мост Днепр 13:08
- В Днепре полиция спасала мужчину, которому знакомый атошник вложил в руку гранату и выдернул чеку : ОстроВ 12:39
- В Днепре мужчина вложил другу в руки гранату и убежал. ФОТО : From-UA.com 12:34
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал : Единая Одесса 12:29
- В Днепре патрульный спас прохожего от взрыва гранаты : Новости Днепропетровска 12:28
- Днепровский патрульный удерживал гранату без чеки до приезда взрывотехников (ФОТО) : Новости Днепра 12:25
- В Днепре мужчина с гранатой без чеки гулял по улице и звал на помощь : Четверта Влада 12:05
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал. Фото : Вести-UA 11:58
- В Днепре мужчина вложил другу в руки гранату, выдернул чеку и убежал. СМИ узнали, что виновник воевал на Донбассе : Times.dn.ua 11:48
- Доброе утро, страна! В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал : Голос Правди 11:38
- Huawei увеличила продажи смартфонов в I полугодии на треть, до 95 млн : Интерфакс-Україна 11:36
- Вложил в руки гранату и выдернул чеку: в Днепре военный "пошутил" над товарищем : ICTV Факти 11:36
- В Днепре приятель вложил в руки мужчине гранату и убежал : Elise Journal 11:30
- В Днепре мужчина с гранатой без чеки гулял по улице и звал на помощь (видео) : Ведомости-Украина 11:10
- В Днепре мужчина бегал по городу с гранатой, которую ему насильно вручил друг из АТО : Николаевский центр журналистских расследований 11:10
- Aurus Путина занял 3-е место в топе-5 лучших авто глав государств : Антифашист 11:09
- В Днепре патрульный спас прохожего от взрыва гранаты : 34 телеканал, Днепропетровск 11:03
- По Днепру бродил мужчина с гранатой без чеки : 2000.ua 11:00
- В Днепре атошник вложил в руку товарища гранату с выдернутой чекой и убежал : Маю право 10:58
- В Минобороны заявили о создании учебного центра военной разведки : Версии.com 10:58
- Неудачная шутка: в Днепре мужчине дали в руку гранату и выдернули чеку [фото] : Комсомольская Правда в Украине 10:46
- В Днепре по улице бегал мужчина с гранатой без чеки : Слово і Діло 10:42
- В Днепре по улицам бегал мужчина с гранатой без чеки: появились фото и видео : Сегодня.ua 10:42
- В Днепре мужчина вложил другу в руки гранату, выдернул чеку и убежал. СМИ узнали, что виновник воевал на Донбассе : Новости Донбасса 10:39
- В Днепре экс-боец АТО дал мужчине гранату, выдернул чеку и сбежал : Sharij.net 10:38
- В Днепре мужчина в ходе ссоры с товарищем положил ему в руку гранату и выдернул чеку. Видео : NewsOne 10:38
- В Днепре мужчина пал жертвой шутки приятеля с гранатой : DsNews 10:33
- В Днепре предотвратили взрыв в оживленном районе города : Днепр Час 10:27
- В Днепре патрульный помогал мужчине удерживать гранату без чеки - боеприпас оказался "пустышкой" : Преступности.нет 10:22
- В Днепре АТОшник сорвал чеку с гранаты, и вложил ее другу в руку : InfoResist.org 10:16
- В Днепре военный вложил в руки мужчине гранату и убежал : Глобус Одессы 10:16
- В Днепре военный вложил в руки мужчине гранату и убежал -> : Вести.ua 10:15
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал. Фоторепортаж : Новости N 10:12
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал : Антикор.com.ua 10:10
- В Днепре "шутник" сунул приятелю в руку гранату с выдернутой чекой и убежал: фото : 49000.com.ua 10:04
- В Днепре пошутили над мужчиной, дав ему гранату без чеки (фото) : FaceNews 10:01
- Пошутил знакомый: В Днепре по улице бегал мужчина с гранатой без чеки : 112.ua 10:00
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал (ФОТО, ВИДЕО) : Vashgolos.net 09:57
- В Арцахе в результате несчастного случая погиб контрактник : Lragir.am 09:56
- В Днипре мужчина вложил в руку другу гранату с выдернутой чекой и сбежал : Українські Новини 09:44
- В Днепре пошутили над мужчиной, дав ему гранату без чеки : Инфолайн 09:42
- АТОшники шутят: дал другу гранату, выдернул чеку и убежал : RIC.ua 09:33
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал : Prioritet.org 09:27
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал. Фоторепортаж : NewsMir.info 09:09
- В Днепре атошник вложил в руку другу гранату, выдернул чеку и убежал. Фоторепортаж : Страна.ua 09:02
- В Днепре пошутили над мужчиной, дав ему гранату без чеки : Українські національні новини 08:48
- В Днепре пошутили над мужчиной, дав ему гранату без чеки : ПрессОрг24 08:47
- В Днепре полиция помогала мужчине, которому в руки положили гранату без чеки : Днепр Вечерний 00:28