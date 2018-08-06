В Днепре мужчина бегал по городу с гранатой, которую ему насильно вручил друг из АТО (47)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.08.06 11:10

В воскресенье, 5 августа, в Днепре на улице Илларионовской патрульные задержали мужчину, который бегал по округе с гранатой в руках. Ситуация стала критической после того, как стало известно, что у боеприпаса выдернута чека. Об этом сообщает "Информатор". Когда на место прибыли сотрудники патрульной полиции, выяснилось, что у мужчины практически не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм,