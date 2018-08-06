Южном Судане объявили об окончании гражданской войны (41)

ГолосUA 2018.08.06 11:05

ГолосUA 10:32 06-08-2018 В Южном Судане в воскресенье, 5 августа, был подписан мирный договор между сторонами конфликта в гражданской войне. Об этом сообщает DW. Президент Cудана Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране. "Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

СУДАН, НАРОДНОСТЬ, ВОЙНА, КОНФЛИКТ, РАЗДЕЛЕНИЕ, ДОГОВОР