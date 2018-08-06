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На Кировоградщине воздушный шар с людьми занесло на деревья (фото, видео)

На Кировоградщине воздушный шар с людьми занесло на деревья (фото, видео) (56)

Политолог.net 2018.08.06 12:23
6.08.2018 11:43 В Знаменке Кировоградской области произошла авария воздушного шара. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на читателя и очевидца событий. По его словам, это произошло в воскресенье, 5 августа, около 21.00, на местном стадионе во время празднования Дня города. "Порывом ветра оторвало воздушный шар от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми.
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