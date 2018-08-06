Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба (56)

Аргументы и Факты Украина 2018.08.06 19:08

Чрезмерная влажность в результате дождей приводит к массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое производство и качество зерна. 24daily.net Киев, 6 августа - АиФ-Украина. Подорожают визы: Канада ввела сбор биометрики для украинцев Из-за дефицита качественного зерна на рынке хлебобулочные изделия в Украине могут подорожать на 30-35%. Ситуация приведет к тому, что цены на хлеб вырастут, уверен директор