Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба (56)

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- В Украине подорожает хлеб на треть до следующего урожая : Антикор.com.ua 18:10
- Цена на хлеб возрастет почти в два раза : Подробности.ua 18:10
- Хлеб в Украине подорожает на треть : Український Бізнес Ресурс 17:44
- Украинцев предупредили о подорожании хлеба : Skelet info 17:39
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- Хлеб в Украине может подорожать на треть : 2000.ua 17:30
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- Хлеб в Украине может подорожать на треть из-за неблагоприятной погоды для зерна : DailyUA 17:23
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- Хлеб подорожает: на сколько : Gazeta.ua 17:05
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- В Украине могут взлететь цены на хлеб : УкрОП.org 16:54
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- До следующего урожая цены на хлеб могут поднятья на треть - СМИ : Комментарии.UA 16:32
- В Украине грядет очередное подорожание хлеба: стало известно, насколько : ReplyUA.net 16:31
- В Украине резко подорожает хлеб: когда и на сколько : Elise Journal 16:30
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- В Украине могут взлететь цены на хлеб: названа причина : Апостроф. Экономика 16:29
- Высококачественное украинское зерно ушло на экспорт - хлеб в стране подорожает на треть : Fin.org.ua 16:16
- Хлеб в Украине может подорожать на треть - эксперты : УкропNews.com 16:15
- Украинцев предупредили о вероятном подорожании хлеба : Четверта Влада 16:05
- Украинцев ждет очередное подорожание хлеба: когда и на сколько : Обозреватель 16:02
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- В Украине подорожает хлеб на треть до следующего урожая : UA1.com.ua 15:14
- Хлеб до следующего урожая подорожает на 30-35% - пекари : ДнепрCity.net 15:07
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- Хлеб до следующего урожая подорожает на 30-35% - СМИ : УкропNews.com 14:45
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- Хлеб до следующего урожая подорожает на 30-35% - СМИ : Зеркало недели. Украина 14:13
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- Производители хлеба просят правительство ввести квотирование экспорта продовольственного зерна из Украины : Пропозиція 13:34