Страны ЕС будут помогать Украине восстанавливать города на Донбассе (65)

Источник.info 2018.08.06 11:46

августа 06, 2018 Страны Евросоюза готовы приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российских войск территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко. Он пояснил, что во время саммита Украина-ЕС стороны договорились о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий.