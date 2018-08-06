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Страны ЕС будут помогать Украине восстанавливать города на Донбассе

Страны ЕС будут помогать Украине восстанавливать города на Донбассе (65)

Источник.info 2018.08.06 11:46
августа 06, 2018 Страны Евросоюза готовы приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российских войск территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко. Он пояснил, что во время саммита Украина-ЕС стороны договорились о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий.
ПОРОШЕНКО, ПАТРОНАЖ, ДОНБАСС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, САММИТ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Порошенко, Украина, Луганск, Донецк, Россия

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