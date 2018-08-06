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Фокус: Украина

Столовая Верховной Рады купила муку вдвое дороже, чем продают в Украину (35)

IPress.ua 2018.08.06 11:06
Наибольшая сумма в 300 000 гривен пойдет на 20 тонн пшеничной муки высшего сорта ГП "Столовая управления делами аппарата Верховной Рады Украины" 9 июля по результатам тендера заказало ООО "Фудс Компани Лтд" продуктов на 720 000 гривен. Фото: из свободных источников К августу 2019 столовой поставят муку, крахмал, крупы, макароны и готовое тесто, сообщают " Наши деньги" со ссылкой на систему "Прозорро".
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