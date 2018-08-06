Столовая Верховной Рады купила муку вдвое дороже, чем продают в Украину (35)

- Верховная Рада закупила муку вдвое дороже рыночной цены - СМИ : Bigmir)net Новости 13:08
- Распилили 720 тысяч: Верховная Рада закупила муку по удвоенной цене : Комментарии.UA 13:02
- Столовая Рады заплатила за муку в два раза дороже цен по Украине : Новости Краматорска 12:42
- Столовая Верховной Рады закупит 20 тонн муки по завышенной стоимости : Інформатор.news 12:36
- Верховная Рада закупила муку вдвое дороже рыночной цены - СМИ : РИА Мелитополь 12:32
- Столовая Верховной Рады закупает муку по цене вдвое дороже, чем предлагается на рынке : Единая Одесса 12:29
- Выявлен сговор на парламентской кухне : ОРД 12:19
- Столовая ВР закупает муку по цене вдвое дороже, чем предлагается на рынке : Олигарх Медиа 12:17
- Столовая Верховной Рады закупает муку по цене вдвое дороже, чем предлагается на рынке : Версии.com 11:58
- Столовая Рады заплатила за муку в два раза дороже цен по Украине : Times.dn.ua 11:48
- Столовая Верховной Рады закупила муку по цене вдвое выше, чем продают на рынке : Только правда 11:46
- Рада закупила 20 тонн муки по 15 грн - вдвое дороже, чем по всей Украине, - "Наші гроші" : УкропNews.com 11:45
- В ВРУ для столовой решили купить муку вдвое дороже, чем продают в Украине : Соцпортал 11:40
- Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости : LB.ua 11:37
- Верховная Рада закупила муку вдвое дороже рыночной цены - СМИ : Корреспондент.net 11:32
- Парламентская столовка купила муку по двойной цене : Досье 11:27
- Столовая Верховной Рады купила муку по ценам вдвое выше рынка : Fin.org.ua 11:16
- Столовая Рады заплатила за муку в два раза дороже цен по Украине : ОстроВ 11:10
- Столовая Верховной Рады купила муку вдвое дороже, чем продают в Украину : IPress.ua 11:06
- Столовую Верховной Рады уличили в махинациях с закупками : Телеканал новин "24" 11:00
- В Германии двое пожилых людей сбежали на рок-фестиваль Wacken из дома престарелых : 112.ua 11:00
- Верховная Рада закупила килотонны муки с колоссальной переплатой : Вести.ua 10:45
- Столовая Верховной Рады закупила муку по цене вдвое выше, чем продают на рынке : Українські Новини 10:44
- Столовая Верховной Рады закупила муку вдвое дороже рыночных цен : UA1.com.ua 10:44
- Столовая Верховной Рады купила муку по ценам вдвое выше рынка : Укрудпром 10:44
- Победители тендеров при Януковиче продают ВР муку втридорога : Gazeta.ua 10:35
- Столовая ВР закупила муку вдвое дороже, чем продают в Украине : ForUm 10:34
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- Зашквар в Раде: парламентскую столовую уличили в махинациях при закупке еды : DsNews 10:33
- Столовую Рады уличили в "распиле" при закупке продуктов: названы цены : Апостроф. Экономика 10:29
- Столовая Верховной Рады заплатила за муку вдвое дороже, чем продают в Украине : Prioritet.org 10:26
- На 200% дороже: столовая Верховной Рады попала в крупный скандал с закупками : Обозреватель 10:17
- Мука в два раза дороже, чем по всей Украине: журналисты узнали о закупках столовой Верховной Рады : УкропNews.com 10:15
- Столовая Верховной Рады заплатила за муку вдвое дороже, чем продают в Украине : Антикор.com.ua 10:10
- Столовая Верховной Рады заплатила за муку вдвое дороже, чем продают в Украине : УП: Економічна правда 10:03
- Столовая Верховной Рады закупает муку по цене вдвое дороже, чем предлагается на рынке : Страна.ua 09:47
- "Когда забыл плавки". Лучшие шутки по поводу фото президента из отпуска : Kaktus.media 09:47
- Мука в два раза дороже, чем по всей Украине: журналисты узнали о закупках столовой Верховной Рады (фото) : УНИАН 09:33