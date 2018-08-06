Рельсовая война, этап пятый: Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией (38)

2000.ua 2018.08.06 13:00

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в программе "Сніданок з 1+1" заявил о желании прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщает ТСН. "Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он. Отметим, что министр не уточнил, о каком сообщении идет речь: пассажирском, грузовом или вообще о любом. Напомним, что пассажирские поезда российского формирования перестали ходить