ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр и 3 больницы (63)

Arena.press 2018.08.06 14:11

Сегодня, 13:02 Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины Управление ГСЧС в Киеве обратилось в административный суд с требование приостановить деятельность 33 торгово-развлекательных центров, детских садиков, школ и больниц города из-за нарушения правил безопасности, сообщают Українські Новини. "Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер