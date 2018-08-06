ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр и 3 больницы (63)

- В Киеве могут закрыть десятки торговых центров : Новости Ю 19:16
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- ГосЧС хочет приостановить работу ряда столичных ТРЦ : Українські реалії 17:55
- ГСЧС через суд требует закрыть в Киеве более тридцати ТРЦ, детсадов, школ и больниц : ТВі 17:51
- ГосЧС просит суд приостановить работу 33 ТРЦ, школ и больниц : Все про Киев 17:15
- Пожарные просят суд приостановить работу в Киеве 33 ТРЦ, 3 больницы и 9 школ : IPress.ua 17:07
- ГСЧС просит приостановить работу столичных ТРЦ : Uamarket.info 17:04
- В Киеве закроют десятки школ и больниц: названа причина : Znaj.ua 16:46
- В Киеве остановили работу 33 заведений из-за нарушения пожарной безопасности : ТСН.ua 16:14
- Пожарные предложили массово закрыть школы и больницы Киева : RUpor.info 16:11
- ГосЧС просит суд приостановить работу ряда столичных ТРЦ : Контракты.ua 16:07
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- В Киеве ГСЧС требует закрыть ряд школ, больниц, детсадов и предприятий : Еспресо TV 16:04
- В Киеве хотят закрыть более 20 торговых центров : From-UA.com 16:04
- ГосЧС хочет приостановить работу ряда столичных ТРЦ : Экономические новости 16:03
- В Киеве после проверок требует закрыть 33 ТРЦ, школ и больниц : Вести-UA 15:58
- В Киеве могут приостановить работу десятки больниц, школ и ТРЦ : Kiev24 15:51
- ГосЧС рекомендует закрыть в Киеве 21 торговый центр, 3 больницы и 9 школ, где нарушена пожарная безопасность : LB.ua 15:37
- Территорию у Свято-Георгиевского монастыря благоустраивают для паломников : Севастопольская газета 15:37
- ГСЧС требует закрыть десятки торговых центров в Киеве : Слово і Діло 15:12
- ГосЧС требует приостановить работу ряда ТРЦ в Киеве : ABCnews.com.ua 15:03
- "Космический" развод: в Днепре судят супругов, которые под предлогом изготовления тротуарной плитки обокрали бюджет на 250 тыс. грн : 34 телеканал, Днепропетровск 15:03
- Нарушение пожарной безопасности: ГСЧС требует приостановить работу 33 ТРЦ, школ и больниц Киева : UA1.com.ua 14:44
- В Киеве спасатели просят суд закрыть 33 опасных торговых центра, школ и больниц : Сегодня.ua 14:41
- ГосЧС просит суд приостановить работу ряда столичных ТРЦ : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- Віктор Ющенко: "Я живу у нації, де ми ще "совєтські" : Телеканал новин "24" 14:31
- Киев: хотят закрыть десятки ТРЦ, больниц и школ : EtCetera.media 14:31
- ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр и 3 больницы : Arena.press 14:11
- ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр : ЗА Київ 14:06
- ГСЧС требует закрыть более 20 столичных торговых центров : "Наша газета" (Луганск) 14:05
- ГСЧС требует закрыть торговые центры Киева : Електронні Вісті 14:00
- ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр : FaceNews 13:46
- Форвард сборной Украины Селезнев принес своей команде Суперкубок Турции : Известия в Украине 13:46
- ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр : Только правда 13:45
- ГСЧС просит частично приостановить работу ряда ТРЦ, школ и больниц в Киеве из-за нарушения правил пожарной безопасности : УкропNews.com 13:44
- В Киеве потребовали закрыть 21 торговый центр: названа причина : Соцпортал 13:40
- ГСЧС требует закрыть торговые центры Киева : Подробности.ua 13:39
- ГСЧС просит частично приостановить работу ряда ТРЦ, школ и больниц в Киеве из-за нарушения правил пожарной безопасности : Kramatorsk.info 13:37
- ГСЧС требует закрыть "Sky Mall" и еще около 30 объектов в Киеве : Інформатор.news 13:36
- В Киеве хотят закрыть три десятка ТРЦ, школ и больниц из-за нарушений пожарной безопасности : Фраза.ua 13:34
- Нацбанк приводит украинский индекс межбанковских ставок : Fixygen 13:34
- В Киеве ГСЧС намерена закрыть более двух десятков торговых центров : Realist.online 13:30
- ГСЧС через суд требует приостановить работу 33 ТЦ и учебно-лечебных учреждений столицы : УкропNews.com 13:15
- Спасатели требуют закрыть 21 торговый центр в Киеве : РепортерUA 13:11
- Работу 33 ТРЦ, школ и больниц Киева нужно прекратить - проверка ГСЧС : ICTV Факти 13:06
- ГСЧС через суд требует приостановить работу 33 ТЦ и учебно-лечебных учреждений столицы : Четверта Влада 13:05
- ГСЧС хочет через суд приостановить работу 21 ТРЦ из-за нарушения правил пожарной безопасности : ГолосUA 13:05
- ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр и 3 больницы : Фокус 13:04
- Универмаг "Украина", "Sky Mall" и "New Way": Спасатели просили приостановить работу 33 ТРЦ, школ и больниц в Киева : Комсомольская Правда в Украине 12:46
- ГСЧС через суд требует приостановить работу 33 ТЦ и учебно-лечебных учреждений столицы : Зеркало недели. Украина 12:46
- Пожарные через суд пытаются закрыть более 20 крупных ТРЦ Киева : Известия в Украине 12:46
- ГСЧС Киева хочет закрыть универмаг "Украина", "Sky Mall" и "New Way" : Вести.ua 12:45
- ГосЧС просит суд частично приостановить работу 33 ТРЦ, школ и больниц Киева из-за нарушения правил пожарной безопасности : Insider Life News 12:43
- ГСЧС после проверок требует закрыть в Киеве 33 объекта: в списке универмаг "Украина" и ТРЦ Sky Mall : NewsOne 12:39
- ГСЧС требует закрыть более 20 столичных торговых центров : MIGnews.com.ua 12:38