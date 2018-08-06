В Бахмутском районе солдат застрелил сержанта (74)

Shkvarki.org 2018.08.06 13:38

Военная прокуратура Объединенных сил сообщила о трагедии в одной из вонских частей в Донецкой области. 27 июля в части в Соледаре в Бахмутском районе возник конфликт между старшим солдатом и сержантом. Солдат взял в руки вверенный ему автомат, поставил предохранитель на одиночный выстрел, дослал патрон в патронник и выстрелил в голову сержанту. Пуля попала в нижнюю челюсть, от сквозного ранения сержант скончался на месте.