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Фокус: Украина

МИД выразило протест из-за визита президента РФ в оккупированный Крым (58)

UATV 2018.08.06 13:14
В ведомстве к который раз подчеркнули, что россияне пренебрегают нормами международного права Фото Укринформ-UATV Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД. Отмечается, что Владимир Путин посещал аннексирован полуостров 4 августа. "Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских
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