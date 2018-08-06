МИД выразило протест из-за визита президента РФ в оккупированный Крым (58)

UATV 2018.08.06 13:14

В ведомстве к который раз подчеркнули, что россияне пренебрегают нормами международного права Фото Укринформ-UATV Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента РФ в оккупированный Крым. Об этом говорится в заявлении МИД. Отмечается, что Владимир Путин посещал аннексирован полуостров 4 августа. "Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских