Wizz Air запустит новые рейсы из Украины (89)

Новости мира 2018.08.06 16:19

Корреспондент: Алексей Свидров Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании. Так, авиакомпания будет летать из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша), а также из Львова в Вильнюс (Литва) и Братиславу (Словакия). ЧИТАЙТЕ: Госавиаслужба Украины рассказала о ходе проверок авиакомпаний Запуск рейсов планируется с конца октября 2018 года. ЧИТАЙТЕ: Wizz Air готовит новые рейсы из Киева