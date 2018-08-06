Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама

Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама (122)

Українські національні новини 2018.08.06 17:18
КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня вечером в Киев должен прибыть политзаключенный Александр Костенко. В столицу также приехала его мама. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН. "Сегодня вечером Костенко уже должен быть в Киеве", - сказал Заяц. В МИД также сообщили, что бывшему политзаключенному в столице будет предложено жилье, медицинская помощь и услуги советника для того, чтобы
КОСТЕНКО, УКРАИНЕЦ, ЗАЯЦ, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, КОЛОНИЯ, БЕРКУТ, Костенко, Геращенко, Денисов, Заяц, Украина, Россия, Киев, Крым, Симферополь

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018