Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама (122)

Українські національні новини 2018.08.06 17:18

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сегодня вечером в Киев должен прибыть политзаключенный Александр Костенко. В столицу также приехала его мама. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН. "Сегодня вечером Костенко уже должен быть в Киеве", - сказал Заяц. В МИД также сообщили, что бывшему политзаключенному в столице будет предложено жилье, медицинская помощь и услуги советника для того, чтобы