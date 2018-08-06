Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама (122)

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- Больше 10 тысяч украинцев находятся под арестом за границей : NewsMir.info 19:09
- 27 украинцев удерживаются в России по политическим мотивам - МИД Украины : Гордон 19:05
- В Киеве встречают освобожденного крымского евромайдановца Костенко (трансляция) : Крым.Реалии RFE/RL 18:53
- Омбудсмен: У Костенко сломана рука, он нуждается в помощи : Times.dn.ua 18:48
- По всему миру арестованы или осуждены 10 тысяч украинцев : УкропNews.com 18:45
- Активист Костенко нуждается в помощи - омбудсмен : УкропNews.com 18:44
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире : Hronika.info 18:40
- В МИД поведали, сколько украинцев сидит в тюрьмах стран мира и за что : NewsOne 18:39
- Украинский МИД держит на особом контроле дела 27 украинцев, которые удерживаются в РФ : ОстроВ 18:39
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире : Контракты.ua 18:37
- За три года из российских тюрем освободили девять украинских политзаключенных - МИД Украины : Гордон 18:35
- Сообщили впечатляющую статистику о заключенных за границей украинцах : Gazeta.ua 18:35
- Сколько украинцев находятся за решеткой в разных странах мира. Названа шокирующая цифра : Экономические новости 18:33
- Названо количество граждан Украины, задержанных и арестованных за границей : 2000.ua 18:30
- Более 10 тысяч украинцев задержаны в различных странах мира : the Экономист 18:28
- МИД: По всему миру задержаны, арестованы или осуждены более 10 тысяч украинцев : Новости Луганска 18:21
- У освобожденного в РФ украинца Костенко сломана рука : Новости Луганска 18:21
- Костенко по прибытии в Киев предложат медпомощь, жильё и помощь в оформлении статуса ВПЛ : Center of Real Estate 18:21
- Ахтям Мухутдинов и его сын Ильдар - чьих будете? От миллиардера Харитониа до Голиковой и Христенко : Chechnyafree.ru 18:21
- В МИД рассказали, сколько украинцев осуждены и задержаны за границей : УкропNews.com 18:17
- Освободившемуся из заточения оккупантов украинцу Костенко нужна помощь : Без Табу 18:16
- Костенко по прибытии в Киев предложат медпомощь, жилье и помогут в оформлении статуса ВПЛ, - МИД : УкропNews.com 18:16
- Шесть тысяч украинцев осуждены в разных странах мира : Комсомольская Правда в Украине 18:16
- Казанова из Голливуда : СПИД-Инфо 18:16
- Свыше 10 тыс. украинцев арестованы, задержаны, осуждены по всему миру, - МИД Украины : УкропNews.com 18:16
- В МИД Украины рассказали, сколько украинцев находятся в тюрьмах за рубежом : Сегодня.ua 18:12
- Изможденный и со сломанной рукой: украинец Костенко вернулся на родину после российской каторги : АСН.in.ua 18:12
- В МИД рассказали, сколько всего украинцев сидят в тюрьмах по всему миру : Arena.press 18:11
- МИД Укрианы держит на особом контроле дела политзаключенных Сенцова и Кольченко : NewsOne 18:09
- Освободившемуся из заточения оккупантов украинцу Костенко нужна помощь : NewsMir.info 18:09
- Освобожденный политзаключенный Александр Костенко нуждается в помощи, - Денисова : Комментарии.UA 18:02
- У вышедшего на свободу в России активиста Костенко сломана рука - омбудсмен : Страна.ua 17:47
- По всему миру арестованы или осуждены 10 тысяч украинцев : Зеркало недели. Украина 17:46
- МИД взял на особый контроль дела политзаключенных Сенцова и Кольченко : Телеграф.com.ua 17:43
- В МИД прокомментировали информацию о "российском паспорте" Костенко : РБК-Україна 17:41
- В МИД не знают, почему у Костенко сломана рука : Новини онлайн 24 17:39
- В МИД не знают, почему у Костенко сломана рука : ЛІГАБізнесІнформ 17:37
- В конкурсные комиссии по отбору судей должны входить эксперты и общественники - большинство опрошенных GfK : Интерфакс-Україна 17:36
- Сломанная рука, говорить трудно - Денисова о состоянии освобожденного Костенко : ICTV Факти 17:36
- В МИД рассказали, сколько всего украинцев сидят в тюрьмах по всему миру : Фокус 17:34
- Более 10 тысяч украинцев находятся в плену за границей, - МИД : Еспресо TV 17:34
- За решеткой в разных странах мира - более 10 тысяч украинцев : Укринформ 17:33
- Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама : ПрессОрг24 17:32
- Сломали руку: стало известно о проблемах со здоровьем освобожденного крымчанина Костенко : Факты 17:32
- У освобожденного из российской колонии украинского политзаключенного сломана рука : Восточный фарватер 17:32
- У Костенко сломана рука, ему трудно говорить - Денисова : Корреспондент.net 17:32
- "Ему трудно говорить": Денисова рассказала о состоянии здоровья Костенко : ДонПресс 17:26
- Политзаключенного Костенко в Киеве встретит мама : Українські національні новини 17:18
- В МИД рассказали, сколько украинцев осуждены и задержаны за границей : УНИАН 17:17
- В МИД Украины не знают, есть ли у активиста Костенко российский паспорт : Страна.ua 17:17