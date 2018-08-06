Масштабный взрыв в Болонье: СМИ сообщили данные о пострадавших (74)

DsNews 2018.08.06 17:33

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате сильного взрыва возле аэропорта итальянской Болоньи Инцидент случился на трассе А14, передает "ДС" со ссылкой на Corriere della Serra. По данным СМИ, многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост. По предварительным данным, грузовик перевозил горючие вещества.