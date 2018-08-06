Масштабный взрыв в Болонье: СМИ сообщили данные о пострадавших (74)

- На трассе возле аэропорта Болоньи прогремел взрыв: двое погибли, десятки раненых : ТВі 18:51
- В Италии возле аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв : Times.dn.ua 18:48
- видео Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв : Известия в Украине 18:46
- В аэропорту итальянской Болоньи прозвучал мощный взрыв, есть раненые : Українські Новини 18:44
- СМИ: в Италии недалеко от аэропорта Болоньи прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО) : Информер 18:35
- В результате взрыва в Болонье обвалилась эстакада, погибли 2 человека : ForUm 18:34
- В Болонье уточнили количество погибших во время взрыва на трассе : Realist.online 18:30
- В России появилась еще одна кузница космической отрасли : Первый канал 18:30
- В итальянском городе Болонья произошел взрыв : the Экономист 18:29
- Возле аэропорта Болоньи произошел мощный взрыв : Телеканал НТН 18:14
- Возле аэропорта Болоньи произошел мощный взрыв : Телеканал НТН 18:13
- Взрыв в Болонье: двое погибших, более 65 ранены : Arena.press 18:11
- На Донбасі СММ ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння у 8,5 разів : РБК-Україна 18:11
- У аэропорта Болоньи произошел взрыв, обвалилась часть автомобильного моста : НикВести 18:10
- В Болонье возле аэропорта прогремел мощный взрыв : "Наша газета" (Луганск) 18:05
- В Болонье в результате взрыва погибли два человека и пострадали минимум 65 : Главком 18:05
- Взрыв в Болонье: Появились погибшие, 60 человек пострадали : DsNews 18:03
- В Болонье из-за взрыва обрушился мост (ФОТО) : DsNews 18:03
- При мощном взрыве в Болонье обвалилась эстакада, есть погибшие и пострадавшие (видео) : УНИАН 18:03
- От взрыва в Италии погиб человек, еще 55 пострадали : Укринформ 18:02
- В Италии возле аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв : 2000.ua 18:00
- Мощный взрыв в Италии: по меньшей мере один человек погиб, еще 55 получили ранения : Українські національні новини 17:48
- В районе аэропорта Болоньи прогремел взрыв: сгорели десятки машин, 67 пострадавших, двое погибших : Страна.ua 17:47
- Мощный взрыв в Италии: по меньшей мере один человек погиб, еще 55 получили ранения : ПрессОрг24 17:47
- Взрыв в Болонье: двое погибших, более 65 ранены : Корреспондент.net 17:47
- Взрыв возле аэропорта в Болонье: обвалилась эстакада, десятки людей пострадали, есть погибшие (5 фото) : ТСН.ua 17:43
- Возле аэропорта в Болонье обвалилась эстакада, есть погибшие : ТСН.ua 17:43
- Взрыв у аэропорта Болоньи: в результате инцидента обвалился кусок эстакады : Сегодня.ua 17:42
- Гигантский взрыв у аэропорта Болоньи : Спектр Новости 17:41
- Взрыв возле аэропорта Болоньи: два человека погибли, еще 67 пострадали : РБК-Україна 17:41
- В Италии вблизи аэропорта произошел взрыв : Hronika.info 17:40
- Прощай, родная: умерла мама Владимира Винокура : Nation-news.ru 17:38
- Взрыв около аэропорта Болоньи: не менее 20 пострадавших : Sharij.net 17:38
- В Италии на трассе взорвался грузовик, есть пострадавшие : Еспресо TV 17:34
- Рейтинг публичной активности ВИП-персон Волгоградской области. Июль-2018 : ФедералПресс 17:34
- Масштабный взрыв в Болонье: СМИ сообщили данные о пострадавших : DsNews 17:33
- Из-за серии взрывов в Италии пострадали 20 человек (Фото) : Комментарии.UA 17:32
- В Италии на трассе возле Болоньи произошел взрыв : Realist.online 17:30
- Мощный взрыв в Болонье: появилась информация о пострадавших : Телеканал новин "24" 17:30
- Вибух на трасі в Болоньї: Один загиблий і не менше 65 потерпілих : 112.ua 17:30
- В Италии рядом с аэропортом прогремел мощный взрыв: опубликованы впечатляющие фото и видео : Апостроф 17:30
- В результате взрыва вблизи аэропорта в Болонье пострадали по меньшей мере 20 человек (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 17:28
- У аэропорта Болоньи произошел взрыв, обвалилась часть автомобильного моста (видео) : Центр Транспортных Стратегий 17:19
- Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел взрыв : УкропNews.com 17:16
- "Моя русалочка": Лолита впервые выложила фото дочери в купальнике : Woman.ru 17:16
- Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел грандиозный взрыв : УкропNews.com 17:16
- Возле аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв: момент засняли на видео : В Час Пик 17:15
- Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв : Електронні Вісті 17:15
- На трассе итальянской Болоньи взорвался грузовик : Телеграф.com.ua 17:13
- Возле итальянской Болоньи прогремела серия мощных взрывов : Arena.press 17:11
- В Италии возле аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв : ОстроВ 17:10
- Серия мощных взрывов прогремела посреди дороги (видео) : Подробности.ua 17:10
- Мощный взрыв близ аэропорта Болоньи: полиция назвала причиной аварию на шоссе : Новое Время 17:10
- Возле итальянского аэропорта взорвался грузовик, около 20 пострадавших : Bigmir)net Новости 17:09
- В Болонье возле аэропорта прогремел мощный взрыв : MIGnews.com.ua 17:08
- На трассе близ Болоньи прогремел мощный взрыв, есть раненые - ОБНОВЛЕНО : IPress.ua 17:07