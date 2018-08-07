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Партнер Манафорта заявил, что тот получил из Украины миллионы долларов

Партнер Манафорта заявил, что тот получил из Украины миллионы долларов (43)

DsNews 2018.08.07 06:33
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорта совершал банковское и налоговое мошенничество Об этом в ходе суда заявил бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, передает "ДС" со ссылкой на The Washington Post. "Гейтс сказал, что в Украине заплатили Манафорту миллионы долларов за политическую работу, переводя деньги со своих компаний на Кипре на незарегистрированный иностранный банковский счет Манафорта на Кипре", -
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2018.08.07 (43)

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