Партнер Манафорта заявил, что тот получил из Украины миллионы долларов (43)

DsNews 2018.08.07 06:33

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорта совершал банковское и налоговое мошенничество Об этом в ходе суда заявил бывший партнер Манафорта Рик Гейтс, передает "ДС" со ссылкой на The Washington Post. "Гейтс сказал, что в Украине заплатили Манафорту миллионы долларов за политическую работу, переводя деньги со своих компаний на Кипре на незарегистрированный иностранный банковский счет Манафорта на Кипре", -