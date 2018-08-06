Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях оккупированного полуострова (1)

Gazeta.ua 2018.08.06 13:35
Двойники Владимира Путина засветились в Крыму. Фото: facebook
В оккупированном Крыму президент России Владимир Путин во время визита 4
августа появился "в двух разных образах".
Двойников заметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий и написал об
этом в Facebook, опубликовав фото главы РФ.
"В субботу в Крыму практически одновременно" засветились "два разных
Путина: один - в церкви, другой - в театре, на оперном фестивале в
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