Один Крым - два Путина: двойники засветились на разных мероприятиях оккупированного полуострова (1)

Gazeta.ua 2018.08.06 13:35

Двойники Владимира Путина засветились в Крыму. Фото: facebook В оккупированном Крыму президент России Владимир Путин во время визита 4 августа появился "в двух разных образах". Двойников заметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий и написал об этом в Facebook, опубликовав фото главы РФ. "В субботу в Крыму практически одновременно" засветились "два разных Путина: один - в церкви, другой - в театре, на оперном фестивале в