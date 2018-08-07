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На параде ко Дню независимости в Киеве покажут новое оружие и военную технику - Полторак

На параде ко Дню независимости в Киеве покажут новое оружие и военную технику - Полторак (116)

Интерфакс-Україна 2018.08.07 11:36
2 мин читать Новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы что на военном параде по случаю Дня независимости Украины и 100-летия возрождения Украинской государственности, который пройдет 24 августа, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак. "В этом году в военном параде примет участие 4500 военнослужащих, 250
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2018.08.07 (116)

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