На параде ко Дню независимости в Киеве покажут новое оружие и военную технику - Полторак (116)

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- В День независимости проведут крупнейший парад : Знамя индустрии 14:07
- Украинские военные провели репетицию парада ко Дню независимости : ДнепрCity.net 14:07
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости (фото, видео) : Наш Киев 14:05
- "Слава Украине" - в устав. Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ : Главред 14:05
- Порошенко решил узаконить "Слава Украине" : "Наша газета" (Луганск) 14:05
- Украинцев в День независимости ожидает крупнейший военный парад : "Наша газета" (Луганск) 14:05
- Порошенко поручил узаконить приветствие "Слава Украине" : Фокус 14:04
- "Слава Украине!" и "Героям слава!" узаконят? : ТВ7 Мариуполь 14:02
- Порошенко поручил ввести в армии обращение "Слава Украине!" : Електронні Вісті 14:00
- В День независимости в Киеве проведут крупнейший парад : Вести-UA 13:58
- В День независимости в Киеве проведут крупнейший военный парад : ТВ5 Запорожье 13:57
- Порошенко узаконит армейское приветствие "Слава Украине" : УРА-Информ 13:55
- Порошенко поручил заменить приветствие в армии на "Слава Украине!" : КНК Медиа 13:50
- Министр обороны рассказал, что покажут в Киеве на параде ко Дню Независимости : КиевВласть.com.ua 13:49
- Сколько военных и техники будет на параде 24 августа : SiteUA 13:49
- На надстройку лайнера "Пётр Великий" потребовалось 250 тонн алюминия : Судовое снабжение и обслуживание 13:47
- Порошенко поручил заменить приветствие в армии на "Слава Украине!" : Страна.ua 13:47
- "Слава Украине" хотят сделать официальным воинским приветствием : InfoResist.org 13:46
- На аэродроме "Антонов" провели репетицию парада ко Дню Независимости (ВИДЕО) : UATV 13:44
- Зродились ми великої години. На параде ко Дню Независимости военные будут приветствовать друг друга по-новому : Iнше ТВ 13:44
- В параде ко Дню независимости в Киеве примут участие 4,5 тыс. военных : Страна.in.ua 13:43
- Парад ко Дню Независимости: Полторак раскрыл масштабы действа : Сегодня.ua 13:42
- Военный парад в Киеве 24 августа не понравится ФИФА : RUpor.info 13:41
- По Крещатику пройдут 4500 военнослужащих разных родов войск при 250 единицах техники : RUpor.info 13:41
- Порошенко поручил узаконить воинское приветствие "Слава Украине" : NewsOne 13:39
- "Спалила" папу: журналист нашел подтверждение отдыха детей Порошенко в Испании : NewsOne 13:39
- "Слава Украине" и "обутая" техника: Полторак рассказал о параде на День независимости : Гуру.ua 13:39
- Парад ко Дню Независимости: Полторак раскрыл масштабы действа : Гуру.ua 13:39
- Порошенко поручил законодательно закрепить воинское приветствие "Слава Украине" : Sharij.net 13:38
- На параде 24 августа вместо "Здравия желаю" будут говорить "Слава Украине" : Шиповник.ua 13:38
- Порошенко решил узаконить "Слава Украине" : MIGnews.com.ua 13:38
- Парад на День независимости Украины 2018: военные 15 стран и 250 единиц техники : ICTV Факти 13:36
- Выполнен очередной эпизод на конкурсе "Кубок моря-2018" - ВИДЕО : SalamNews 13:36
- На параде ко Дню Независимости военные будут приветствовать друг друга по-новому (фото) : FM-TV 13:35
- На параде ко Дню Независимости будут 15 иностранных партнеров - Полторак : FM-TV 13:35
- Порошенко поручил узаконить воинское приветствие "Слава Украине" : ГолосUA 13:35
- На параде ко Дню Независимости военным приветствием станет "Слава Украине!" : Еспресо TV 13:34
- "Слава Украине - Героям слава": в Украине изменят военное приветствие : Факты 13:32
- Порошенко хочет узаконить "Слава Украине!" : ReplyUA.net 13:31
- Вооруженные силы Украины меняют воинское приветствие : Realist.online 13:30
- Украинские военные провели репетицию парада ко Дню независимости : Електронні Вісті 13:30
- На параде украинские военные заменят советское приветствие на "Слава Украине!" : PRportal 13:27
- Юлия Началова впервые показала фото в купальнике : Папарацци 13:26
- "Вы будете приятно удивлены": Полторак рассказал о параде на День независимости Украины : ДонПресс 13:26
- В параде ко Дню Независимости примут участие 4,5 тысячи военных : Новости Луганска 13:21
- День Независимости Украины: яркие кадры репетиции торжественного парада ВСУ : Znaj.ua 13:17
- Президент поручил законодательно закрепить воинское приветствие "Слава Украине!" : Восточный проект 13:16
- В параде ко Дню Независимости примут участие представители стран НАТО : Новости Ю 13:16
- "Чрезвычайно мощный парад" - в Минобороны рассказали, чем удивят украинцев на День Независимости -> : Вести.ua 13:15
- Президент поручил законодательно закрепить "Слава Украине!" как воинское приветствие : UATV 13:14
- День Независимости: впервые на военном параде пройдут женщины-военные (Видео) : Телеграф.com.ua 13:13
- Кремль буде втручатися у вибори-2019: Порошенко доручив скликати РНБО : АСН.in.ua 13:12
- "Слава Украине" и "обутая" техника: Полторак рассказал о параде на День независимости : Сегодня.ua 13:12
- Полторак анонсировал масштабный парад в День Независимости : Слово і Діло 13:12