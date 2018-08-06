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Фокус: Украина

Продление закона об особом статусе Донбасса поможет решить вопрос с миротворцами - ОБСЕ (4)

Комментарии:Донбасс 2018.08.06 17:32
Представитель ОБСЕ обратился в Раду относительно закона об особом статусе Донбасса Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уверена, что пролонгация закона Украины об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могла бы способствовать привлечению миротворческих сил ООН для урегулирования конфликта на Донбассе Об этом говорится в письме, которое направил в Верховную Раду Украины
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2018.08.07 (4)

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