Продление закона об особом статусе Донбасса поможет решить вопрос с миротворцами - ОБСЕ (4)

Комментарии:Донбасс 2018.08.06 17:32

Представитель ОБСЕ обратился в Раду относительно закона об особом статусе Донбасса Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уверена, что пролонгация закона Украины об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могла бы способствовать привлечению миротворческих сил ООН для урегулирования конфликта на Донбассе Об этом говорится в письме, которое направил в Верховную Раду Украины