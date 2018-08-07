Иран обвинил США в ведении "психологической войны" (22)

Novosti.UA 2018.08.07 07:21

Сегодня, 05:59 - РБК Украина Президент Ирана Хасан Роухани заявил о ведении "психологической войны" США против Ирана. Об этом передает DW. Роухани отметил, что несмотря на возобновление санкций США, власти Ирана будут придерживаться ядерного соглашения и будут продолжать выполнение взятых на себя обязательств. "Соединенные Штаты снова вводят санкции против Ирана и разрывают ядерное соглашение, а потом хотят провести с нами переговоры", - заявил президент