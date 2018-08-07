За сутки в Украине утонули более 20 человек, из которых пятеро - дети (50)

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- С начала года на киевских водоемах утонули 46 человек : Коментарі:Київ 14:07
- В Украине за минувшие сутки в воде погиб 21 человек : SiteUA 13:48
- Опасная вода: за сутки в Украине утонули более 20 человек : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- За сутки в Украине утонул 21 человек : FM-TV 13:35
- В Украине за сутки утонули 16 взрослых и пятеро детей - ГСЧС : ГолосUA 13:35
- За сутки в Украине утонули более 20 человек, из которых пятеро - дети : Українські національні новини 13:18
- За сутки в Украине утонули более 20 человек, из которых пятеро - дети : ПрессОрг24 13:17
- За сутки на водоемах Украины утонули более 20 человек - ГСЧС : УкропNews.com 13:16
- За последние сутки в водоемах Украины утопилось рекордное количество людей : АСН.in.ua 13:12
- Минздрав забраковал качество воды на 154 пляжах Украины : NovostiUA.net 13:12
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пять детей : НикВести 13:10
- Официально: Харт стал игроком Бернли : Zakarpatie.com.ua 13:06
- За сутки утонул 21 человек : 7 днів Ужгородськi 13:06
- С начала года в Киеве на воде погибли 46 человек : КиевВласть.com.ua 12:49
- За сутки на водоемах Украины утонули более 20 человек - ГСЧС : Зеркало недели. Украина 12:46
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек : Hronika.info 12:41
- Парламентские слушания, посвященные пенсионной системе, могут стать альтернативой референдуму : Петербургский дневник 12:41
- За сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей : Гуру.ua 12:39
- За сутки в Украине утонул 21 человек : Единая Одесса 12:29
- В Украине за день утонули два десятка человек : Глобус Одессы 12:16
- 6 августа в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей : Новости N 12:12
- За прошедшие сутки в Украине утонула 21 человек, из которых пятеро детей : NovostiUA.net 12:12
- За прошедшие сутки в Украине утонула 21 человек, в том числе пятеро детей : IPress.ua 12:07
- Купаться опасно: в "черный список" попали 110 речных пляжей в Украине : Контракты.ua 12:07
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек - ГСЧС : Версии.com 11:58
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек : Sharij.net 11:38
- За сутки в Украине утонул 21 человек : ForUm 11:34
- За сутки в Украине утонули 21 человек : Еспресо TV 11:34
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей : Експерт-центр 11:32
- В Украине только за сутки утонуло более 20 человек, среди них есть и дети : Телеканал новин "24" 11:31
- За сутки в Украине утонули более 20 человек : Realist.online 11:30
- В Украине за день утонули два десятка человек : Вести.ua 11:15
- За сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей : Сегодня.ua 11:12
- За сутки в Украине утонул 21 человек, - ГСЧС : Arena.press 11:12
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пять детей, - ГосЧС : Антикор.com.ua 11:10
- За сутки в Украине утонул 21 человек, из них - пятеро детей : KharkivToday 11:03
- Только за прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пять детей : Украина криминальная 11:02
- Всего за сутки в Украине утонул 21 человек : Комсомольская Правда в Украине 10:46
- Только за прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек : Телеграф.com.ua 10:43
- В Украине за сутки утонули более 20 человек : РБК-Україна 10:41
- ГСЧС: В Украине за сутки утонул 21 человек, в том числе пять детей : NewsOne 10:39
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей : Интерфакс-Україна 10:36
- За прошедшие сутки в Украине утонула 21 человек, из которых пятеро детей : Рупор Житомира 10:35
- За сутки в Украине утонул 21 человек, - ГСЧС : Фокус 10:34
- За одни сутки 6 августа в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей : Страна.ua 10:32
- В Украине с начала года утонули более 800 человек : Корреспондент.net 10:31
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пять детей, - ГосЧС : 112.ua 10:30
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, из них пятеро детей, - ГСЧС : УкропNews.com 10:17
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пять детей, - ГосЧС : NewsMir.info 10:16
- За прошедшие сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пять детей, - ГосЧС : NewsMir.info 10:09
- В Украине за сутки утонул 21 человек, из них пятеро - дети : DsNews 10:03
- На водоемах Украины с начала августа погибли более 20 человек : Багнет 00:31