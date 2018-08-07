За сутки в Украине утонули более 20 человек, из которых пятеро - дети (50)

ПрессОрг24 2018.08.07 13:17

В течение суток в понедельник, 6 августа, на водоемах Украины погиб 21 человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГСЧС, передает УНН. "Именно таким впечатляющим показателем началась новая неделя в Украине. Больше всего обидно, что среди утонувших - пятеро детей", - отметили в управлении. Так, в Ровенской области, в селе Бродовское, во время купания в реке Горынь, утонули две сестры 12 и 13 лет.