Экс-глава ФИФА признался в жульничестве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира (1)

Argumentua.life 2018.08.06 20:30
Экс-глава ФИФА признался в жульничестве при выборе страны-хозяйки
чемпионата мира
Блаттер утверждает, что комиссия, ответственная за выбор страны-
организатора турнира, не приняла во внимание рекомендации о том, что Катар
не сможет создать необходимые для мирового первенства условия.
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер
рассказал о жульничестве во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира
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