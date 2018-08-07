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Экс-глава ФИФА признался в жульничестве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира

Экс-глава ФИФА признался в жульничестве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира (1)

Argumentua.life 2018.08.06 20:30
Экс-глава ФИФА признался в жульничестве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира Блаттер утверждает, что комиссия, ответственная за выбор страны- организатора турнира, не приняла во внимание рекомендации о том, что Катар не сможет создать необходимые для мирового первенства условия. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о жульничестве во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира
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2018.08.07 (1)

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