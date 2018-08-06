Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба (1)

Аргументы и Факты Украина 2018.08.06 19:08
Чрезмерная влажность в результате дождей приводит к массовым заболеваниям,
прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое
производство и качество зерна.
24daily.net
Киев, 6 августа - АиФ-Украина.
Подорожают визы: Канада ввела сбор биометрики для украинцев Из-за дефицита
качественного зерна на рынке хлебобулочные изделия в Украине могут
подорожать на 30-35%.
Ситуация приведет к тому, что цены на хлеб вырастут, уверен директор
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