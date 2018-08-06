Авиация ООС отработала применение ракетного вооружения по наземным целям (видео) (1)

Главное 2018.08.06 10:35

В Сети появились кадры тренировок боевых пилотов авиации Объединенных сил, в которых принимали участие экипажи МиГ-29, Су-25, Ми-24 и Ми-8. Военные летчики отработали боевое применение неуправляемого ракетного вооружения и пушечно-стрелкового оружия по наземным целям. Кроме того, отмечает пресс-центр ООС, немалое внимание уделялось вопросам взаимодействия армейской и тактической авиации из состава Объединенных сил.