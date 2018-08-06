Министр Омелян хочет закрыть железнодорожное сообщение между Украиной и Россией (2)

Фраза.ua 2018.08.06 13:34
"Фраза"
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное
сообщение с Россией может быть закрыто. Как выяснили журналисты "Фразы", об
этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".
В частности, чиновник заявил, что "мы рассматриваем сейчас вариант закрытия
железнодорожного сообщения с Москвой".
Как пишет ТСН, год назад российское издание "КоммерсантЪ" писало о
возможном закрытии железнодорожного сообщения с Украиной.
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