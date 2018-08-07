В Бахмутском районе солдат застрелил сержанта (2)

Shkvarki.org 2018.08.06 13:38
Военная прокуратура Объединенных сил сообщила о трагедии в одной из вонских
частей в Донецкой области.
27 июля в части в Соледаре в Бахмутском районе возник конфликт между
старшим солдатом и сержантом.
Солдат взял в руки вверенный ему автомат, поставил предохранитель на
одиночный выстрел, дослал патрон в патронник и выстрелил в голову сержанту.
Пуля попала в нижнюю челюсть, от сквозного ранения сержант скончался на
месте.
СЕРЖАНТ, СОЛДАТ, ВЫСТРЕЛ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, СОСЛУЖИВЕЦ, ЧЕЛЮСТЬ, Донецк
, Украина