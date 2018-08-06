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Фокус: Украина

Костенко отказался комментировать свое пребывание в РФ до общения с СБУ

Костенко отказался комментировать свое пребывание в РФ до общения с СБУ (3)

ForUm 2018.08.06 21:04
Освобожденный из российской колонии крымчанин Александр Костенко заявляет, что ничего не будет комментировать свое пребывание в России, пока не пообщается с украинскими спецслужбами. Он приехал в один из жилых районов Киева в сопровождении дипломатов, где его ожидала его мать и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова По его словам, после тюрьмы он чувствует себя "не очень хорошо".
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2018.08.07 (3)

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