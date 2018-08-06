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Фокус: Украина

В Запорожье несовершеннолетняя за рулем сбила двух мужчин и протаранила полицейское авто (9)

Интерфакс-Україна 2018.08.06 17:06
1 мин читать В Запорожье несовершеннолетняя девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля, врезалась в служебный автомобиль полиции, после чего, покинув место ДТП, сбила двоих пешеходов, которые были госпитализированы с тяжелыми травмами. Как сообщила агентству пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Алена Литвинец, поздно вечером 5 августа в Запорожье на перекрестке улиц Молодежной и Республиканской Daewoo Racer таранил автомобиль патрульной
ПЕШЕХОД, РУЛЬ, ДЕВУШКА, ПЕРЕКРЕСТОК, ЗАПОРОЖЬЕ, АВТО, Запорожье
2018.08.07 (9)

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