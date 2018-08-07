В программе "Доступные лекарства" кременчужанам отныне можно надеяться на 59 бесплатных препаратов (54)

Полтавская Правда 2018.08.07 13:29

magictr | 07.08.2018 | | 7 августа 2018 10:45в Общем новый перечень препаратов содержит 261 торговое название, что на 22 препараты больше, чем в прошлом реестре. 3 августа 2018 года Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства", которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой -