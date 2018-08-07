В программе "Доступные лекарства" кременчужанам отныне можно надеяться на 59 бесплатных препаратов (54)

2018.08.07 (54)2018.08.06 (25) →
- Минздрав расширил список бесплатных лекарств : Время Харьков 16:48
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Время новостей 16:48
- Доступные лекарства: Супрун рассказала, от каких болезней украинцев будут лечить бесплатно : Николаев в подробностях 16:29
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Mk.Mk.Ua 16:06
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : ЗА Київ 16:06
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Четверта Влада 16:05
- Минздрав расширил список бесплатных лекарств : From-UA.com 16:04
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Шиповник.ua 15:38
- Директор по маркетингу "Фармака": "В начале программы "Доступные лекарства" фармкомпании не могли угадать необходимое количество препаратов " : Интерфакс-Україна 15:36
- Доступных лекарств в Украине стало больше : Финансовый обзор 15:34
- В Минздраве обновили перечень бесплатных лекарств : ReplyUA.net 15:31
- Минздрав обнародовал обновленный список бесплатных лекарств : ДонбассTimes 15:27
- Минздрав расширил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства" : Медиа-группа "Объектив" 15:14
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Слово і Діло 15:12
- Минздрав расширил список бесплатных лекарств : Arena.press 15:11
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Николаевский центр журналистских расследований 15:10
- В Украине стало больше доступных лекарств : УРА-Информ 14:55
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Hubs 14:40
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Sharij.net 14:38
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Контракты.ua 14:37
- В МОЗ расширили перечень препаратов по программе "Доступные лекарства" (ФОТО) : ГолосUA 14:35
- Минздрав расширил список бесплатных лекарств : Фокус 14:34
- Минздрав утвердил новый список бесплатных лекарств : Экономические новости 14:33
- Доступные лекарства: Супрун рассказала, от каких болезней украинцев будут лечить бесплатно : Факты 14:32
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Мост Днепр 14:08
- В Норильске собака отпугнула медведя ценой собственного здоровья (видео) : Newslab.Ru 14:08
- Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств : Електронні Вісті 14:00
- Минздрав утвердил новый перечень бесплатных лекарств : ВестиUA 13:59
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Личный счет 13:55
- В программе "Доступные лекарства" обновился список препаратов - Супрун : Uapress.info 13:44
- Минздрав обновил список бесплатных лекарств : Корреспондент.net 13:32
- В программе "Доступные лекарства" кременчужанам отныне можно надеяться на 59 бесплатных препаратов : Полтавская Правда 13:29
- Минздрав расширил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства" : РБК-Україна 13:11
- 59 препаратов, которые каждый украинец может получить бесплатно : Politeka 13:10
- Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств - список : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Минздрав расширил список медикаментов в программе "Доступные лекарства" : DsNews 13:03
- Каменчане могут получить еще больше бесплатных лекарств : Кстати+ 12:55
- Расширен перечень "бесплатных лекарств" : ЮРЛИГА 12:49
- Жители Запорожской области смогут получить больше бесплатных лекарств : Индустриалка 12:46
- 59 препаратов, который каждый украинец может получить бесплатно : Politeka 12:40
- Доступные лекарства: украинцы могут получать 60 препаратов бесплатно : Без Табу 12:16
- Минздрав опубликовало обновленный список бесплатных лекарств : Gazeta.ua 12:05
- Доступные лекарства: теперь в программе 59 бесплатных препаратов- информация МОЗ : Харьковские Известия 11:46
- МЗ опубликовало обновленный список бесплатных лекарств : Gazeta.ua 11:35
- Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств : Комментарии:Донбасс 11:32
- Доступные лекарства: список пополнили еще 12 препаратов : Контракты.ua 11:07
- Минздрав утвердил новый перечень бесплатных лекарств : Утренний город 10:53
- Список "Доступных лекарств" вырос до 261 названия : Кіровоград24.com 10:50
- Теперь в программе "Доступные лекарства" - 59 бесплатных препаратов : Харківська ОДА 10:49
- МОЗ расширило перечень "Доступных лекарств" : Знамя индустрии 10:08
- Минздрав опубликовал список бесплатных лекарств для украинцев : Вести-UA 09:58