Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Крыму под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко

В Крыму под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко (1)

DsNews 2018.08.06 19:33
В окупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко Фото опубликовали 6 августа в группе "Save Oleg Sentsov" в Facebook, сообщает "ДС". "Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", - подчеркнули в сообществе. Рисунок появился под муралом с изображением Владимира Путина и надписью:
СИМФЕРОПОЛЬ, ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ПУТИН, ИЗОБРАЖЕНИЕ, КРЫМ, НАДПИСЬ, Сенцов, Кольченко, Путин, Save Oleg Sentsov, Симферополь, Украина, Крым, Россия, Париж
2018.08.07 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018