В Крыму под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко (1)

DsNews 2018.08.06 19:33
В окупированном Симферополе под муралом с изображением президента России
Владимира Путина появилось изображение украинских политзаключенных Олега
Сенцова и Александра Кольченко
Фото опубликовали 6 августа в группе "Save Oleg Sentsov" в Facebook,
сообщает "ДС".
"Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть
его сторонники", - подчеркнули в сообществе.
Рисунок появился под муралом с изображением Владимира Путина и надписью:
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