В Крыму под муралом с Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко (1)

DsNews 2018.08.06 19:33

В окупированном Симферополе под муралом с изображением президента России Владимира Путина появилось изображение украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко Фото опубликовали 6 августа в группе "Save Oleg Sentsov" в Facebook, сообщает "ДС". "Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", - подчеркнули в сообществе. Рисунок появился под муралом с изображением Владимира Путина и надписью: