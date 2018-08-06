Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел грандиозный взрыв (видео) (4)

УНИАН 2018.08.06 16:17

На видео, котором сняли очевидцы, видно, как столб черного дыма поднимается в районе аэропорта. Mi `e arrivato questo #bologna #esplosione pic.twitter.com/1yzdKFNDcl - Gennaro Farina (@GenFarina) 6 серпня 2018 р. Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья. Находившиеся неподалеку люди услышали перед взрывом громкий хлопок. Подробных деталей о происшествии, как и информации о жертвах и