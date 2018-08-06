Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел грандиозный взрыв (видео) (4)

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- Приморские поисковики обнаружили останки командующего ВВС 1-й Отдельной Краснознаменной армии, погибшего в 1938 году : Спутник 02:47
- В Италии возле аэропорта в Болонье взорвался грузовик, перевозивший горючее. Есть жертвы : Journalist.today 02:47
- Возле аэропорта в итальянской Болонье произошел мощный взрыв: есть жертвы : NewsMir.info 01:15
- Москва высылает греческих дипломатов : Мир новостей 01:11
- Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84 : Arena.press 01:11
- Число пострадавших при взрыве в Болонье выросло до 84 : Корреспондент.net 00:01