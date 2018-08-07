Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на дом журналистки Виктории Сеник (4)

2018.08.07 (4)2018.08.06 (84) →
- В Киеве неизвестные в камуфляже напали на дом известной украинской телеведущей : Argumentua.life 02:45
- На дом известной телеведущей напали люди в камуфляже : Expres.life 02:15
- "Большая тройка" еще до принятия закона отказалась от платы за входящие при роуминге : Царьград ТВ 01:13
- В Киеве неизвестные пытались вломиться в дом телеведущей Виктории Сеник : Телеграф.com.ua 01:13
- Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на дом журналистки Виктории Сеник : Четверта Влада 01:05