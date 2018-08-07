Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на дом журналистки Виктории Сеник (4)

Четверта Влада 2018.08.07 01:05

Новое Время Пресс-служба полиции Киевской области сообщает, что по факту нападения на дом родителей журналистки программы Надзвичайні новини Виктории Сеник начато уголовное производство. Журналистка Виктория Сеник Уголовное дело расследуется по статье 162 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности жилья. "По факту незаконного проникновения в дом, где вместе с родителями проживает ведущая одной из программ на криминальную тематику, полиция