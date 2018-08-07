В Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков - МИД (28)

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- В Греции и Италии арестованы сотни украинских моряков : From-UA.com 11:04
- В Греции и Италии арестованы сотни украинских моряков : Интеллект Украины 10:44
- По всему миру за решеткой находятся более десяти тысяч украинцев : Шиповник.ua 10:38
- Греция и Италия удерживают сотни украинских моряков : 7ya-media.com 10:06
- Греция и Италия удерживают более 200 украинских моряков : Маю право 09:58
- Греция и Италия удерживают 250 украинских моряков - МИД : Мариупольские новости 09:57
- Около 250 украинских моряков арестованы в Греции и Италии - МИД : ТВі 09:51
- В Греции и Италии арестовали около 250 украинских моряков : Днепр Вечерний 09:28
- В Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков - МИД : Vector News 09:16
- Украина хочет вернуть домой заключенных в Греции и Италии моряков : 7 днів Ужгородськi 09:06
- В Греции и Италии арестовали около 250 украинских моряков : Власти.нет 08:45
- В МИД отметили, что аресты моряков в таких масштабах, как это происходит сейчас, не было уже давно, а возможно, и никогда : BlackSeaNews.net 08:31
- В Италии и Греции арестовали около 250 украинских моряков : Телеканал новин "24" 08:30
- Стало известно, сколько украинских моряков арестованы в Греции и Италии : Комментарии.UA 08:02
- Около 250 украинских моряков арестованы в Италии и Греции, - МИД : УкропNews.com 07:44
- Греция и Италия удерживают сотни украинских моряков : Слово і Діло 07:42
- В Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков : НикВести 07:10
- Около 250 украинских моряков арестованы в Греции и Италии, - МИД : DsNews 06:33
- Греция и Италия удерживают более 200 украинских моряков : Шиповник.ua 05:38
- В Греции и Италии арестовали порядка 250 украинских моряков : Новое Время 04:40
- В МИД озвучили, сколько украинских моряков арестованы в Греции и Италии : ТСН.ua 04:14
- По всему миру за решеткой находятся свыше 10 тысяч украинцев : Преступности.нет 03:22
- В Греции и Италии арестованы около 250 украинских моряков - МИД : NewsMir.info 02:09
- Греция и Италия удерживают более 200 украинских моряков : Четверта Влада 01:05
- В МИД озвучили количество арестованных за рубежом украинских моряков : Зеркало недели. Украина 00:46
- В МИД озвучили количество арестованных за рубежом украинских моряков : УкропNews.com 00:45
- В Италии и Греции удерживают более 200 украинцев : Подробности.ua 00:39
- МИД объяснило причины арестов украинских моряков за рубежом : Ракурс 00:28