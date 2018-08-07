В Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков - МИД (28)

Vector News 2018.08.07 09:16

В Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков - МИД Я погоджуюсь з та В министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Греции и Италии арестовано около 250 украинских моряков, подавляющее большинство - за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц, - передает "". "С моряками всегда были проблемы, но в таких масштабах, как это происходит