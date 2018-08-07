В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА (16)

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- В Харькове памятник УПА залили красной краской : Новости N 10:12
- В Харькове неизвестные облили краской памятник УПА : NewsRoom.kh.ua 10:09
- В Харькове отмыли от краски памятник Героям УПА (видео) : Диванная Сотня 10:03
- В Харькове отмыли от краски памятник Героям УПА (видео) : Главное 09:35
- Не опять, а снова: в Харькове надругались над памятником УПА : Vgorode.ua 09:18
- Ведущие вузы Таджикистана и Узбекистана договорились о сотрудничестве : CA-News АКИpress 09:18
- В Харькове вандалы опять повредили памятник УПА (фото) : Весь Харьков 09:09
- Активисты в очередной раз облили краской камень УПА в Харькове : Версии.com 08:58
- В Харькове в седьмой раз надругались над памятником воинам УПА : Cxid.info 08:23
- В Харькове в седьмой раз надругались над памятником воинам УПА : "Наша газета" (Луганск) 08:05
- В Харькове памятник УПА облили красной краской : NewsMir.info 07:15
- В Харькове памятник УПА облили красной краской : НикВести 01:10
- В Харькове памятник УПА облили красной краской : NewsMir.info 01:09
- Неизвестные в очередной раз облили краской камень УПА : Kherson.life 00:50
- В Харькове злоумышленники облили краской памятник воинам УПА : Газета День 00:25
- В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА : Сегодня.ua 00:12