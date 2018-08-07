В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА (16)

Сегодня.ua 2018.08.07 00:12

Сегодня, 23:44 Полицейские устанавливают личности вандалов фото hk.npu.gov.ua В Харькове вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам УПА, установленный в Молодежном парке. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, 6 августа. "Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30", - говорится в сообщении.