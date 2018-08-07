График движения ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится 11-12 августа (8)

Агентство городских новостей "Москва" 2018.08.07 02:03

График движения ряда электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 11-12 августа 2018 г., сообщили в пресс- службе АО "Центральная ППК". "В связи с производством работ на участке Лосиноостровская-Москва с 11 на 12 августа будет скорректирован график движения ряда электропоездов", - говорится в сообщении. Уточняется, что ряд электричек будет отменен на участках между Москвой