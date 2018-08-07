Украина подает межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех украинских политзаключенных (20)

Информационное Сопротивление 2018.08.07 07:42

На следующей неделе Минюст Украины подаст межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех украинских политзаключенных. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов рассказал о новых иски Украины против РФ, сообщают "Донецкие новости". "На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая