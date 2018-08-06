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ФБР задержало четверых россиян - консульство РФ

ФБР задержало четверых россиян - консульство РФ (11)

Днепр Вечерний 2018.08.06 21:28
Агенты Федерального бюро расследований задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает в Twitter консульство России в Нью-Йорке, пишет Liga.net. "В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества", - говорится в сообщении.
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2018.08.07 (11)

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