Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом" (39)

Argumentua.life 2018.08.07 10:15

Вердикт Лондонского суда, скорее всего, напугал банкиров, которые традиционно работают с "Газпромом" на международном рынке. Иллюстрация REUTERS Арест активов "Газпрома" в Великобритании в рамках спора с "Нафтогазом" ограничивает российский концерн в привлечении кредитов иностранных банков. "Газпрома" по иску "Нафтогаза" пришлось раскрыть данные о своих активах в Британии Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.