Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом" (39)

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- Срыв программы заимствований: "Нафтогаз" нашел уязвимую точку "Газпрома" : Политолог.net 11:23
- Из-за спора с "Нафтогазом" на Западе "Газпрому" отказывают в кредитовании - СМИ : Комментарии.UA 11:02
- Из-за спора с "Нафтогазом" "Газпрому" ограничили кредитование - СМИ : ТВі 10:51
- Газпром пострадал от конфликта с Нафтогазом : Минпром 10:38
- Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом" : Argumentua.life 10:15
- Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом" : УкропNews.com 10:15
- Газпрому начали замораживать программы внешних кредитов из-за спора с Нафтогазом - СМИ : УкропNews.com 10:15
- Falcon 9 запустил индонезийский спутник и вернулся на Землю : Вести.Ru 10:15
- "Нафтогаз" сорвал программу кредитования "Газпрома" в иностранных банках : Expres.life 10:15
- "Газпром" остался без кредитов на "Северный поток-2" из-за спора с "Нафтогазом" : UA.news 10:14
- Иностранные банки не дают кредиты Газпрому из-за Нафтогаза : ДнепрCity.net 10:07
- "Нафтогаз" сорвал программу кредитования "Газпрома" в иностранных банках : Glavk.info 10:05
- Из-за Украины "Газпром" останется без иностранных кредитов - СМИ : Личный счет 09:55
- Теперь ПриватБанк будет знать, кто из клиентов выпивает : УкрОП.org 09:55
- "Нафтогазу" удалось нащупать болевую точку российского "Газпрома" : Times.dn.ua 09:48
- Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом" : УНИАН 09:48
- "Газпрому" начали замораживать программы внешних кредитов из-за спора с "Нафтогазом" - СМИ : Зеркало недели. Украина 09:46
- Из-за Украины "Газпром" останется без иностранных кредитов - СМИ : Гуру.ua 09:39
- На трассе под Ивантеевкой погибли 3 человека : Новости Саратовской губернии 09:37
- "Нафтогаз" своими исками сорвал программу заимствований "Газпрома" : Kramatorsk.info 09:37
- "Нафтогаз" vs "Газпром": российскому монополисту ограничили кредитование : УП: Економічна правда 09:33
- "Газпром" заморозил программу внешних кредитов - Reuters : Дело.ua 09:32
- Украина помогла: "Газпрому" прикрутили кредитный вентиль в ЕС : Апостроф. Экономика 09:29
- Порошенко доручив РНБО провести засідання щодо протидії втручання у вибори : Газета День 09:26
- "Газпрому" значительно ограничили кредитование из-за спора с "Нафтогазом" : ДонПресс 09:26
- Reuters: Иск Нафтогаза значительно ограничил кредитование Газпрома : Center of Real Estate 09:21
- Из-за Украины "Газпром" останется без иностранных кредитов - СМИ : Сегодня.ua 09:12
- Reuters сообщил о заморозке Газпромом программы внешних кредитов : ЛІГАБізнесІнформ 09:07
- Из-за судебного спора с "Нафтогазом" "Газпрому" значительно ограничили кредитование : ForUm 09:04
- "Нафтогазу" удалось нащупать болевую точку российского "Газпрома" : ОстроВ 08:39
- Иностранные банки не дают кредиты Газпрому из-за Нафтогаза : Хвиля 08:36
- Reuters узнало о серьезных проблемах "Газпрома" из-за суда с "Нафтогазом" : Факты 08:32
- Перекрыт воздух: в Европе приготовили финансовый удар "Газпрому" : ReplyUA.net 08:31
- "Газпрому" значительно ограничили кредитование : Главное 08:05
- В Запорожье приезжие циркачи испортили асфальт (ВИДЕО) : Голос Запорожья 08:05
- "Газпрому" значительно ограничили кредитование : Диванная Сотня 08:03
- Иски "Нафтогаза" сорвали программу заимствований "Газпрома" : Iнше ТВ 07:43
- Рекордное число местных жителей пострадало в Японии из-за жары : Российская газета 07:41
- "Газпрому" пришлось туго: международные партнеры оставили росконцерн без денег : Politeka 07:40
- Перекрыли воздух: в Европе "кинули" на деньги российский "Газпром" : Обозреватель 06:32
- Газпром приостановил программу внешних заимствований из-за спора с Нафтогазом : Телеграф.com.ua 06:13
- "Нафтогаз" vs "Газпром": российскому концерну значительно ограничили кредитование - СМИ : NewsMir.info 06:09
- Нафтогаз vs Газпром: российскому монополисту значительно ограничили кредитование : Укринформ 02:47
- Украина сорвала программу заимствований российскому "Нафтогазу" : ReplyUA.net 01:31
- "Газпром" приостановил программу внешних займов из-за спора с "Нафтогазом" - Reuters : Четверта Влада 01:05