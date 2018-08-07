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Фокус: Украина

Reuters: "Газпром" прекращает занимать деньги из-за судов с "Нафтогазом" (39)

Argumentua.life 2018.08.07 10:15
Вердикт Лондонского суда, скорее всего, напугал банкиров, которые традиционно работают с "Газпромом" на международном рынке. Иллюстрация REUTERS Арест активов "Газпрома" в Великобритании в рамках спора с "Нафтогазом" ограничивает российский концерн в привлечении кредитов иностранных банков. "Газпрома" по иску "Нафтогаза" пришлось раскрыть данные о своих активах в Британии Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
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2018.08.07 (39)

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