Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Пентагон запретил солдатам в миссиях 'светиться' с геолокацией (26)

Вої 2018.08.07 10:02
7 серпня 2018, вівторок, 09:31 | Джерело: https://news.liga.net/ Фото: пресс-служба Пентагона Минобороны США издало указ, которым запрещается включать GPS-трекинг в приложениях и устройствах там, где проводятся военные операции Оборонное ведомство США запретило служащим и военным в местах проведения операций использовать геолокацию в приложениях на мобильных устройствах. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 6 августа, на сайте Пентагона.
ПРИЛОЖЕНИЕ, ПЕНТАГОН, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ВОЕННЫЙ, СИРИЯ, ПЛАНШЕТ, Strava, США, Сирия, Ирак

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018