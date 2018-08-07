Пентагон запретил солдатам в миссиях 'светиться' с геолокацией (26)

Вої 2018.08.07 10:02

7 серпня 2018, вівторок, 09:31 | Джерело: https://news.liga.net/ Фото: пресс-служба Пентагона Минобороны США издало указ, которым запрещается включать GPS-трекинг в приложениях и устройствах там, где проводятся военные операции Оборонное ведомство США запретило служащим и военным в местах проведения операций использовать геолокацию в приложениях на мобильных устройствах. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 6 августа, на сайте Пентагона.