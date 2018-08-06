В Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллиона (6)

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- В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль и украли из него 2 млн грн : NewsMir.info 00:09
- В Киеве неизвестные расстреляли авто с женщиной внутри и украли 2 млн грн : ICTV Факти 00:06
- В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль и украли из него 2 млн грн : Гордон 00:05
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