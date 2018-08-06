В Киеве обстреляли автомобиль и украли из него два миллиона (6)

Сегодня.ua 2018.08.06 21:12

Сегодня, 20:43 Женщина, находившаяся в авто, не пострадала фото espreso.tv фото espreso.tv Сегодня примерно в 18.00 на улице Здолбуновской в Киеве, где ранее украли из авто сумку с миллионом гривен, неизвестные расстреляли автомобиль "Тойота Кэмри". По предварительным данным, злоумышленники украли из авто примерно 2 млн гривень, передают "Стражи Эспрессо". По инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина.