Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Умер вице-мэр Каменского Владислав Мелешко

Умер вице-мэр Каменского Владислав Мелешко (60)

112.ua 2018.08.07 15:00
Накануне Мелешко во время катания на велосипеде попал в ДТП и получил тяжелые травмы головы 07.08.2018 Заместитель мэра Каменского Владислав Мелешко Открытый источник Заместитель мэра Каменского Владислав Мелешко умер в больнице скорой помощи в Каменском, передает "Событие". Отметим, что накануне около 19 часов во время велопрогулки вице-мэр Каменского Владислав Мелешко попал в ДТП по улице Романковской и получил тяжелые травмы головы.
МЕЛЕШКО, КАМЕНСКИЙ, ВЕЛОСИПЕД, СКОРАЯ, МЭР, ВЛАДИСЛАВ, Мелешко, Куприя, Чернявский, Днепропетровск, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018