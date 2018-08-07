Умер вице-мэр Каменского Владислав Мелешко (60)

112.ua 2018.08.07 15:00

Накануне Мелешко во время катания на велосипеде попал в ДТП и получил тяжелые травмы головы 07.08.2018 Заместитель мэра Каменского Владислав Мелешко Открытый источник Заместитель мэра Каменского Владислав Мелешко умер в больнице скорой помощи в Каменском, передает "Событие". Отметим, что накануне около 19 часов во время велопрогулки вице-мэр Каменского Владислав Мелешко попал в ДТП по улице Романковской и получил тяжелые травмы головы.