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Под Киевом тренер по тэквон-до избил женщину за замечание о мусоре (30)

Антикор.com.ua 2018.08.07 10:10
Под Киевом тренер по тэквон-до избил женщину за замечание о мусоре Под Киевом тренер по тэквон-до избил женщину за то, что та попросила его не мусорить на улице. Об этом сообщает Эспресо. Известно, что случай произошел 6 августа в Петропавловской Борщаговке. Женщина сделала замечание молодым людям за то, что те бросили пустые бутылки на землю.
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