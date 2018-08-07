Под Киевом тренер по тэквон-до избил женщину за замечание о мусоре (30)

Антикор.com.ua 2018.08.07 10:10

Под Киевом тренер по тэквон-до избил женщину за замечание о мусоре Под Киевом тренер по тэквон-до избил женщину за то, что та попросила его не мусорить на улице. Об этом сообщает Эспресо. Известно, что случай произошел 6 августа в Петропавловской Борщаговке. Женщина сделала замечание молодым людям за то, что те бросили пустые бутылки на землю.