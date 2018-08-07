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Порошенко уверен во вмешательстве России в выборы в Украине

Порошенко уверен во вмешательстве России в выборы в Украине (75)

Без Табу 2018.08.07 10:16
Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству России в выборы Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны провести отдельное заседание по противодействию вмешательству Российской Федерации в предстоящие выборы. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook. "В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и
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