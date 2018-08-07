На Львовщине в отеле отравились 17 человек (49)

ТСН.ua 2018.08.07 11:14

Вечером 6 августа во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации 17 человек в результате отравления. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. "6 августа в период с 21:58 ч. до 23:55 ч. во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в состоянии средней тяжести во Львовскую областную