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"Мы не хотим троянских коней в ЕС": Евросоюз введет новые правила получения гражданства

"Мы не хотим троянских коней в ЕС": Евросоюз введет новые правила получения гражданства (68)

Экономические новости 2018.08.07 12:33
Новости мира, 12:15:12 Особо беспокойство вызывают Кипр, Греция и Мальта, выдающие большое количество "золотых виз" В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС, информирует news.enovosty.com. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, передает Spiegel. Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении
ГРАЖДАНСТВО, ДЕНЬГИ, ПАСПОРТ, ПРАВИЛО, ТРОЯНСКИЙ, МАЛЬТА, Юров, Греция, Кипр, Украина, Германия

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