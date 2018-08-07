В Беларуси задержаны журналисты нескольких СМИ (57)

Слово і Діло 2018.08.07 12:41

7 августа 2018, 12:12 Читати українською Во вторник, 7 августа, силовики пришли с обыском в бизнес-центр Omega Tower в Минске, где находится офис крупнейшего новостного портала Беларуси TUT.BY. Как сообщается, в здании оцеплены несколько этажей, идет изъятие документации, пишет "Слово и Дело". Кроме того, задержаны главред TUT.BY Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.