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Сегодня ушел из жизни известный украинский актер и режиссер

Сегодня ушел из жизни известный украинский актер и режиссер (69)

Экономические новости 2018.08.07 13:33
Новости культуры, 13:23:54 Актер и режиссер Театра на Подоле, Народный артист Украины Игорь Славинский скончался на 66 году жизни, сообщил театральный критик Олег Вергелис. Режиссер продолжительное время болел, но даже несмотря на болезнь и невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве, информирует news.enovosty.com. "Игорь Славинский был из числа театральных людей, которые излучают теплый и
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