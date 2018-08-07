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Рабинович проиграл во Франции суд против Левочкиных

Рабинович проиграл во Франции суд против Левочкиных (47)

Слово і Діло 2018.08.07 12:12
7 августа 2018, 11:45 Читати українською Суд большой инстанции Ниццы удовлетворил иск компаний Левочкиных против нардепа Вадима Рабиновича и постановил взыскать с него судебные и прочие затраты на сумму более полумиллиона евро. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Вадим РабиновичНародный депутат УкраиныРабинович заверил, что если за рубежом найдут его недвижимость, то он уйдет из политикиСказано 20 мая 2018
РАБИНОВИЧ, НИЦЦА, ФРАНЦИЯ, ИПОТЕКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ЕВРО, Рабинович, Левочкин, Украина, Франция

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