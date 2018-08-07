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Фокус: Украина

В Москве избили звезду фильма "Такси"

В Москве избили звезду фильма "Такси" (38)

Соцпортал 2018.08.07 13:40
| Интерфакс В одном из ночных клубом Москвы избили известного французского актера, звезду франшизы "Такси" Сами Насери. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает "Интерфакс". По данным СМИ, мужчина отдыхал со своим братом в одном из караоке-баров на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка.- Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу, - говорится в сообщении.
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