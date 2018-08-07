Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить (44)

УкропNews.com 2018.08.07 14:16

, . 20-25 . Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих там людей и от типа дома. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. "Расчет платы будет зависеть от количества зарегистрированных в каждой