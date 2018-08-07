Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить (44)

- Стало известно, во сколько придется платить киевлянам за вывоз мусора : АСН.in.ua 19:12
- В КГГА назвали причину скопления мусора во дворах Киева : Аргументы и Факты Украина 19:08
- Гороскоп на завтра: Ракам рекомендуют заняться планированием, а Стрельцам - подружиться с собственной головой : Newsler.ru 19:08
- Киевлянам повысят тариф на мусор: вывоз отходов станет отдельной услугой : Journalist.today 18:47
- Столица: киевляне по-новому будут платить за вывоз мусора : EtCetera.media 18:31
- Киевлянам переписали платежки за мусор : Український Бізнес Ресурс 18:15
- Уберут за каждым. Как в Киевсовете предложили рассчитывать тариф на вывоз мусора : Новое Время 18:11
- Киевлянам придется отдельно платить за вывоз мусора : Наш Киев 18:05
- Киевляне начнут платить за вывоз мусора по отдельной квитанции : УРА-Информ 17:55
- Вывоз мусора в Киеве стал отдельной услугой : КиевВласть.com.ua 17:49
- Платежки киевлян дополнят новым пунктом: за что и сколько придется платить : Znaj.ua 17:46
- Киевляне будут по-новому платить за вывоз мусора : Hronika.info 17:40
- В КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу : E-News 17:28
- В Киеве изменили правила вывоза мусора - инфографика : Новое Время Бизнес 17:09
- "Мусорная" реформа: в Киеве по-новому будут рассчитывать тариф на вывоз отходов : ДнепрCity.net 17:07
- Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой : Інформатор.news 16:36
- Тариф на вывоз мусора: в КГГА рассказали, сколько будут платить киевляне : АСН.in.ua 16:12
- Гурт Ottawan: "Статус легенди все ще з нами!" : Сегодня.ua 16:12
- "Мусорная" реформа: в Киеве по-новому будут рассчитывать тариф на вывоз отходов : Хвиля 16:06
- Киевлян заставят отдельно платить за вывоз мусора : Соцпортал 15:40
- Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой - тарифы (ИНФОГРАФИКА) : ICTV Факти 15:36
- В Чернигове у воспитательницы детсада обнаружили открытую форму туберкулеза - медики проверят более 200 детей : УНИАН 15:33
- В "платежках" киевлян за коммуналку появится новая графа : Обозреватель 15:32
- Стоимость услуги вывоза мусора зависит от количества зарегистрированных в квартире людей : Большой Киев 15:31
- Правоохоронці Тернопільщини затримали підозрюваного у вбивстві : ПроВсе.te.ua 15:27
- В КГГА рассказали о новых "мусорных" тарифах в Киеве : ДонбассTimes 15:27
- В КГГА нашли виновных в переизбытке мусора во дворах : Антикор.com.ua 15:10
- У Кличко придумали, как собирать с киевлян больше денег : NewsMir.info 15:09
- У Кличко придумали, как собирать с киевлян больше денег : Минпром 15:08
- Вывоз мусора в столице стал отдельной услугой : Коментарі:Київ 15:07
- В КГГА нашли виновных в перенакоплении мусора : ЗА Київ 15:06
- Для киевлян установили новые тарифы на вывоз мусора : 44.ua 15:04
- Киевлян заставят отдельно платить за вывоз мусора : DsNews 15:03
- Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой : СтройОбзор 14:44
- Коммунальный "сюрприз": киевляне получат платежки по новому тарифу : Главред 14:35
- В КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу : Finance.UA 14:33
- Жители Киева с августа будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно : Business Information Network 14:31
- Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить : УкропNews.com 14:16
- Киев переходит на новую систему расчета тарифа на вывоз мусора : Экономические новости 14:03
- В КГГА нашли виновных в переизбытке мусора во дворах : Вести.ua 13:45
- Вывоз мусора в Киеве станет отдельной услугой: сколько придется платить : УНИАН 13:33
- В КГГА рассказали, что приводит к перенакоплению мусора в столице : #Буквы 13:18
- В КГГА нашли виновных в перенакоплении мусора : Корреспондент.net 13:16
- В Киеве изменили тарифы на вывоз мусора: сколько будем платить : Информатор 12:45
- В КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу : Українські національні новини 12:18
- В КГГА рассказали, сколько будет стоить вывоз мусора по новому тарифу : ПрессОрг24 12:16
- Українка Старікова виграла друге срібло на ЧЄ-2018 з велотреку : УкропNews.com 12:16
- Несоответствие фактического числа проживающих к зарегистрированным в доме приводит к перенакоплению мусора, - КГГА : 112.ua 12:00
- Несоответствие фактического числа проживающих в доме к зарегистрированным приводит к перенакоплению мусора, - КГГА : Українські Новини 11:44