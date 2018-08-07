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В Одессе арестован мужчина за жестокое обращение с животными

В Одессе арестован мужчина за жестокое обращение с животными (54)

Знамя индустрии 2018.08.07 18:07
7 августа 2018, 18:02 | Официально Мужчину арестовали без права внесения залога Одесские правоохранители объявили мужчине о подозрении в жестоком обращении с животными. Об этом сегодня сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook . "Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУ НП в Одесской области объявил гражданину подозрение в совершении преступления,
ЖИВОТНОЕ, СТРАЖ, ОДЕССА, ПОДОЗРЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ, ПРЕСЕЧЕНИЕ, Форостяк, Одесса, Киев, Украина

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