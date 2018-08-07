В Одессе арестован мужчина за жестокое обращение с животными (54)

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- В Одессе арестован мужчина за жестокое обращение с животными : Знамя индустрии 18:07
- В Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными : Вести-UA 17:58
- За жестокое обращение с животными объявили подозрение и арестовали мужчину : Journalist.today 17:47
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- Суд Одессы впервые в Украине арестовал подозреваемого в жестоком обращении с животными : ОстроВ 17:39
- Очередного живодера арестовали в Одессе (ФОТО) : Ракурс 17:28
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- В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными : Arena.press 17:11
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- В Украине впервые арестовали мужчину за жестокое обращение с животными : IPress.ua 17:06
- В Украине впервые арестован живодер : Телетайп Тудей 16:57
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- В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными : Фокус 16:34
- В Одессе впервые в истории Украины объявили подозрение и арестовали мужчину за жестокое обращение с животными : Kramatorsk.info 16:07
- В Одессе арестовали мужчину без права залога за жестокое обращение с животными : 368.media 16:04
- Одесский суд арестовал живодера по подозрению в убийстве десятков животных : УНИАН 16:03
- В Украине впервые арестовали живодера : InfoResist.org 15:46
- В Украине впервые за жестокое обращение с животными арестовали мужчину : Ирта-Fax 15:45
- Одесский суд впервые в истории Украины арестовал мужчину за жестокое обращение с животными : ТСН.ua 15:43
- Впервые в Украине: одесскому живодеру объявили подозрение и взяли под стражу : Сегодня.ua 15:42
- В Одессе впервые в истории Украины живодеру объявили подозрение и арестовали без права внесения залога : Восточный фарватер 15:32
- Редкий случай. В Одессе суд арестовал без права залога мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными : Страна.ua 15:32
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- В Одессе впервые в истории Украины объявили подозрение и арестовали мужчину за жестокое обращение с животными : Единая Одесса 15:29
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- В Одессе мужчину арестовали за жестокое обращение с животными. Фото : РепортерUA 15:11
- В Одессе впервые за жестокое обращение с животными арестовали мужчину : Аргументы и Факты Украина 15:08
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- Одесскому живодеру сообщили подозрение и взяли под стражу - такую меру применили впервые в истории Украины : Думская.net 15:03
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- В Одессе впервые за жестокое обращение с животными арестовали мужчину : Еспресо TV 14:04
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